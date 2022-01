USA: Baugenehmigungen und Baubeginne steigen weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt ist im Dezember auf Wachstumskurs geblieben. So stieg die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten im Vergleich zum Vormonat nur um 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat betrug das Wachstum noch 8,1 Prozent. Analysten hatten für Dezember im Schnitt einen Rückgang erwartet.

Die Zahl der Baugenehmigungen stieg um 9,1 Prozent. Hier hatten Analysten ebenfalls mit einem Rückgang gerechnet. Im November hatte das Plus noch 3,9 Prozent betragen. Die Baugenehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus./la/bgf/jha/