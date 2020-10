USA: Baubeginne und Genehmigungen legen wieder zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt hat sich nach einem leichten Dämpfer wieder besser entwickelt.



Nach einem Rückgang im August erhöhten sich im September sowohl die Baubeginne als auch die Baugenehmigungen wieder. Es seien 1,9 Prozent mehr Bauten begonnen worden als einen Monat zuvor, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg von im Schnitt 3,5 Prozent erwartet.

Die Baugenehmigungen, die den Baustarts zeitlich vorauslaufen, stiegen deutlicher an. Sie erhöhten sich zum Vormonat um 5,2 Prozent. Dies lag über den Markterwartungen von plus 3,0 Prozent. Die Baugenehmigungen liegen damit wieder in der Nähe des Niveaus, welches sie vor der Corona-Krise erreicht hatten. Die Baubeginne liegen etwas tiefer./bgf/ssc/jha/