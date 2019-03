USA: Baubeginne steigen stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Baubeginne im Januar stark gestiegen, allerdings nach einem schwachen Vormonat.



Wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte, erhöhten sich die Baubeginne gegenüber dem Vormonat um 18,6 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit Oktober 2016. Allerdings waren die Baubeginne im Dezember auch um revidiert 14,0 (zunächst 11,2) Prozent gefallen. Analysten hatten für Januar mit einer schwächeren Gegenbewegung gerechnet.

Die Baugenehmigungen erhöhten sich im Januar um 1,4 Prozent, nach einem Zuwachs um 0,3 Prozent im Dezember. Erwartet wurde für Januar ein Rückgang um 2,9 Prozent. Die Baugenehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und gelten daher als deren Frühindikator./bgf/jsl/fba