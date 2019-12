USA: Baubeginne steigen stärker als erwartet - Genehmigungen legen zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Wohnungsbaubeginne in den USA ist im November stärker gestiegen als erwartet.



Diese legten im Monatsvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel lediglich mit einem Anstieg um 2,4 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 3,8 Prozent auf 4,5 Prozent nach oben revidiert.

Die Baugenehmigungen stiegen im November überraschend. Sie legten um 1,4 Prozent zu. Hier war ein Rückgang um 3,5 Prozent erwartet worden. Im Vormonat waren die Genehmigungen um 5,0 Prozent gestiegen./jsl/bgf/fba