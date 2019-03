USA: Bauausgaben steigen überraschend deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Januar überraschend deutlich gestiegen.



Die Ausgaben seien im Monatsvergleich um 1,3 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Bauausgaben um revidierte 0,8 Prozent gefallen. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang von 0,6 Prozent ermittelt worden./jsl/bgf/mis

