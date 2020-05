USA: Bauausgaben steigen überraschend im März

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im März trotz der Corona-Krise überraschend gestiegen.



Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 3,5 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bauausgaben noch um revidiert 2,5 Prozent (Zunächst: -1,3 Prozent) gefallen./jsl/he