WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Februar überraschend gestiegen.



Die Ausgaben seien im Monatsvergleich um 1,0 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Bauausgaben um revidierte 2,5 (zunächst 1,3) Prozent gestiegen./elm/bgf/he

