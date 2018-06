USA: Bauausgaben steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im April stärker als erwartet gestiegen.



Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 1,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs erwartet, aber nur um 0,8 Prozent. Im März waren die Investitionen am Bau noch um 1,7 Prozent gefallen. Die Ausgaben unterliegen in der Regel starken Schwankungen./jkr/jsl/tos