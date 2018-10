USA: Bauausgaben steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Bauausgaben im August weniger als erwartet zugelegt.



Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,1 Prozent gestiegen, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von den ursprünglich geschätzten 0,1 Prozent leicht auf 0,2 Prozent revidiert./jkr/tos/he