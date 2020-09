USA: Bauausgaben steigen erstmals seit Februar wieder

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Juli erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen, allerdings deutlich schwächer als erwartet.



Im Monatsvergleich seien die Investitionen auf den Baustellen um 0,1 Prozent gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten einen deutlich stärkeren Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet.

Der amerikanische Bausektor wurde nur vergleichsweise leicht von der Corona-Krise getroffen. Beim vorläufigen Höhepunkte der Krise im April waren die Bauausgaben zwar gesunken, der Rückgang hielt sich mit 3,4 Prozent im Monatsvergleich aber in Grenzen. Der Anstieg im Juli ist der erste Zuwachs seit Februar./jkr/jsl/he