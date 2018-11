WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Bauausgaben im September stagniert.



Die Ausgaben hätten auf dem Niveau des Vormonats gelegen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten dies erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im August von den ursprünglich geschätzten 0,1 Prozent deutlich auf 0,8 Prozent nach oben revidiert./jsl/jkr/mis