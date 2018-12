USA: Bauausgaben sinken überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Oktober überraschend gesunken.



Die Ausgaben seien im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Außerdem wurde der Wert für den Vormonat leicht nach unten revidiert. Demnach habe es im September ebenfalls einen Rückgang um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gegeben. Ursprünglich war eine Stagnation geschätzt worden./jkr/tos/jha/