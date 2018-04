WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Februar nicht so deutlich gestiegen wie Experten erwartet hatten.



Auf Monatssicht lag das Plus bei 0,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Allerdings wurde der deutliche Anstieg im Vormonat nach oben korrigiert./he