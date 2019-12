USA: Bauausgaben fallen deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Oktober deutlich gefallen.



Gegenüber dem Vormonat sanken sie um 0,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg von im Mittel 0,4 Prozent gerechnet. Zudem fiel der Vormonat schlechter aus als bislang bekannt. Anstatt eines Anstiegs um 0,5 Prozent ergibt sich für September nach neuen Daten ein Rückgang um 0,3 Prozent./bgf/fba