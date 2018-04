USA: Aufträge für langlebige Güter steigen überraschend stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im März deutlicher als erwartet gestiegen.



Der Auftragseingang lag 2,6 Prozent über dem Vormonatsniveau, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen schwächeren Zuwachs um 1,6 Prozent erwartet.

Zudem war der Zuwachs im Vormonat noch stärker als zuvor geschätzt. Im Februar waren die Aufträge um revidiert 3,5 (zunächst 3,0) Prozent gestiegen. Ohne schwankungsanfällige Transportgüter blieben die Aufträge im März unverändert. Experten hatten stattdessen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Die Entwicklung im Überblick

März Prognose Vormonat

Auftragseingang +2,6 +1,6 +3,5r

Ex Transport unv. +0,5 +0,9r°

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

