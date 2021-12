USA: Aufträge für langlebige Güter steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im November stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Zuwachs um 1,8 Prozent gerechnet.

Zudem waren die Aufträge im Vormonat nach revidierten Zahlen um 0,1 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Rückgang um 0,4 Prozent ermittelt worden. Bei langlebigen Gütern handelt es sich um industriell gefertigte Waren wie Maschinen.

Ohne den Transportsektor, zu dem etwa Flugzeuge zählen, stiegen die Aufträge auf Monatssicht um 0,8 Prozent. Hier war ein Anstieg von 0,6 Prozent erwartet worden. Die Aufträge für Transportgüter legten um 6,5 Prozent zu und stützten so den Gesamtwert. Allerdings waren sie im Vormonat noch gefallen. Zudem schwanken die Bestellungen in dieser Branche üblicherweise stärker.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militärbereichs und ohne Flugzeuge gaben um 0,1 Prozent nach. Diese Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./jsl/la/jha/