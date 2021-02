USA: Arbeitslosigkeit sinkt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich die Lage zu Beginn des Jahres überraschend verbessert.



Im Januar fiel die Arbeitslosenquote auf 6,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Dezember hatte die Quote noch deutlich höher bei 6,7 Prozent gelegen. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 6,7 Prozent gerechnet./jkr/bgf/jha/