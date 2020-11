USA: Arbeitslosigkeit sinkt deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Erholung am US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober beschleunigt.



Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber September um einen Prozentpunkt auf 6,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem wesentlich schwächeren Rückgang auf 7,6 Prozent gerechnet.

Die Zahl der Arbeitslosen fiel um 1,5 Millionen auf 11,1 Millionen Personen. Es ist der sechste Rückgang in Folge. Die Arbeitslosigkeit ist jedoch immer noch wesentlich höher als im Februar, bevor die Corona-Pandemie die USA erreichte. Damals hatte die Arbeitslosenquote 3,5 Prozent und die Arbeitslosigkeit 5,8 Millionen betragen./bgf/jsl/jha/