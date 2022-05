USA: Arbeitslosigkeit faktisch unverändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im April faktisch nicht verändert. Die Arbeitslosenquote stagnierte auf dem niedrigen Wert von 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,5 Prozent gerechnet. Nach Angaben des Ministeriums sind derzeit etwa 5,9 Millionen Menschen ohne Arbeit. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020 waren 5,7 Millionen Bürger arbeitslos gewesen./bgf/jsl/mis