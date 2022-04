USA: Arbeitslosigkeit fällt überraschend deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im März erneut gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 3,7 Prozent gerechnet.

Bereits im Februar war die Arbeitslosigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt gefallenen. Die Quote liegt damit nicht mehr weit entfernt von dem Niveau von 3,5 Prozent, das sie vor der Corona-Pandemie innehatte.

Derzeit sind nach Angaben des Ministeriums etwa sechs Millionen Menschen ohne Arbeit, verglichen mit rund 5,7 Millionen vor der Pandemie./jkr/bgf/mis