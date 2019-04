USA: Arbeitslosenquote verharrt wie erwartet auf 3,8 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im März kaum verändert.



Die Arbeitslosenquote habe auf 3,8 Prozent verharrt, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten diese Entwicklung erwartet.

Damit bleibt die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust. Die Arbeitslosenquote liegt nur knapp über dem 50-Jahres-Tief. Dieses Tief war im vergangenen Jahr bei 3,7 Prozent erreicht worden./jkr/bgf/fba