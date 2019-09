USA: Arbeitslosenquote verharrt auf 3,7 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosenquote im August nicht verändert.



Die Quote betrug wie im Vormonat 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dies erwartet. Im April und Mai hatte die Quote 3,6 Prozent betragen und damit den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert erreicht./bgf/jsl/mis