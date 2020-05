USA: Arbeitslosenquote steigt massiv an

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit inmitten der Corona-Krise extrem angestiegen.



Die Arbeitslosenquote sprang im April von 4,4 Prozent im Vormonat auf 14,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen noch stärkeren Sprung auf 16 Prozent erwartet.

Der Arbeitsmarktbericht berücksichtigt Daten bis Mitte April. Die starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind damit in den Daten bereits enthalten. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten./bgf/jsl/jha/