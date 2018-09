USA: Arbeitslosenquote stagniert bei 3,9 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im August nicht wesentlich verringert.



Die Arbeitslosenquote betrug wie im Vormonat 3,9 Prozent, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang auf 3,8 Prozent gerechnet. Trotz der Stagnation liegt die Quote historisch betrachtet niedrig./bgf/jsl/mis