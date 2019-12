USA: Arbeitslosenquote sinkt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November überraschend gesunken.



Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent, wie das US-Handelsministeriums am Freitag mitteilte. Analysten hatten mit einer unveränderten Quote von 3,6 Prozent gerechnet.

Damit fiel die Quote wieder auf das Niveau von September, als die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt den tiefsten Stand seit 50 Jahren erreicht hatte. Damit bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor ungewöhnlich robust./jkr/jsl/men