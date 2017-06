USA: Arbeitslosenquote sinkt auf 4,3 Prozent - tiefster Stand seit 16 Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosenquote überraschend auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren gefallen.



Im Mai habe die Quote bei 4,3 Prozent gelegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Experten hatten hingegen im Schnitt mit einer zum Vormonat unveränderten Quote von 4,4 Prozent gerechnet. In den USA ist die Arbeitslosigkeit bereits seit längerem vergleichsweise niedrig. Einige Fachleute sprechen von Vollbeschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt./tos/jkr/jha/