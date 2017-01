USA: Arbeitslosenquote leicht gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosenquote im Dezember wie erwartet leicht gestiegen.



Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent zu, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten diese Entwicklung erwartet. Im Vormonat hatte die Quote noch mit 4,6 Prozent den niedrigsten Stand seit August 2007 erreicht./jsl/tos/stb