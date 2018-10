USA: Arbeitslosenquote fällt auf niedrigsten Stand seit fast 50 Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA entwickelt sich der Arbeitsmarkt weiter in Richtung Vollbeschäftigung.



Im September sei die Arbeitslosenquote auf 3,7 Prozent gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Damit erreichte die Arbeitslosigkeit den niedrigsten Stand seit 1969.

Im August hatte die Quote noch bei 3,9 Prozent gelegen. Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht. Sie hatten für September zwar mit einer niedrigeren Quote gerechnet, waren aber von 3,8 Prozent ausgegangen./jkr/bgf/mis