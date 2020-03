USA: Arbeitslosenquote fällt auf 50-Jahres-Tief zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Februar auf einen rund fünfzigjährigen Tiefstand gefallen.



Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent, wie das US-Handelsministeriums am Freitag mitteilte. Damit wurde ein in den vergangenen Monaten mehrfach erreichter Tiefstand seit Ende der 1960er Jahre eingestellt. Die starke Zuspitzung der Corona-Krise ist in die Daten nicht eingegangen. Die Erhebung wurde Mitte Februar beendet./bgf/jsl/jha/