USA: Arbeitslosenquote fällt auf 18-Jahrestief

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA setzt sich die robuste Entwicklung des Arbeitsmarkts fort.



Im Mai fiel die Arbeitslosenquote um weitere 0,1 Punkte auf 3,8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit April 2000. Analysten hatten dagegen mit einer Stagnation auf 3,9 Prozent gerechnet./bgf/jsl/tos