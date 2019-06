USA: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich deutlich ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Ebene der Produzenten im Mai überraschend stark abgeschwächt.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist die niedrigste Rate seit Anfang 2017.

Im April hatte die Teuerungsrate bei 2,2 Prozent gelegen. Analysten hatten für Mai im Schnitt mit einem Rückgang der Rate gerechnet, aber nur auf 2,0 Prozent.

Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, im Mai um 0,1 Prozent. Analysten hatten dies erwartet.

Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Produzentenpreise im Mai im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, nach 2,4 Prozent im Monat zuvor. Die Erzeugerpreise fließen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./jkr/bgf/mis