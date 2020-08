USA: 17-Jähriger nach tödlichen Schüssen bei Protesten festgenommen

KENOSHA (dpa-AFX) - Nach einem tödlichen Vorfall am Rande von Protesten in der US-Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.



Der 17-Jährige solle wegen Mordes angeklagt werden, teilte die Polizei von Antioch im benachbarten Bundesstaat Illinois am Mittwoch (Ortszeit) mit. In der Nacht zum Mittwoch wurden in der nahe gelegenen Stadt Kenosha zwei Menschen getötet und einer verletzt. Der 17-Jährige befinde sich derzeit in Gewahrsam, hieß es weiter. In einer Anhörung solle über eine Auslieferung von Illinois nach Wisconsin entschieden werden.

Neben friedlichen Protesten hatte es in der Nacht zum Mittwoch auch zum dritten Mal in Serie Ausschreitungen gegeben. Augenzeugenberichten zufolge waren neben der Polizei und der Nationalgarde auch bewaffnete Zivilisten auf der Straße, die nach eigenen Angaben Eigentum beschützen wollten. Auf im Internet veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie ein junger Mann mit einem Gewehr vor mehreren Leuten wegläuft, zu Boden geht und aus nächster Nähe auf die herannahenden Menschen schießt.

Auslöser der Proteste in Kenosha war ein Vorfall am Sonntag, bei dem Polizisten dem 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake in Kenosha in den Rücken geschossen hatten. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Familienvater zu seinem Auto geht, gefolgt von zwei Polizisten mit gezückten Waffen. Eine der Waffen ist auf seinen Rücken gerichtet. Als Blake die Fahrertür öffnet und sich ins Auto beugt, fallen die Schüsse. Nach Angaben des Anwalts der Familie, Ben Crump, saßen in dem Auto Blakes Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren./vtc/DP/mis