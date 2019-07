USAID Inspector General versammelt Hilfsorganisationen und Umsetzer, um sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung bei Entwicklungs- und humanitären Hilfsprogrammen zu bekämpfen

Runder Tisch der Aufsichtsstelle unterstreicht Bedeutung vonPrävention und zeitnaher MeldungWashington (ots/PRNewswire) - Das Büro des Generalinspekteurs(Office of Inspector General) in der U.S. Agency for InternationalDevelopment Office, kurz USAID OIG, hat seinen dritten jährlichenRoundtable für die Umsetzer von internationaler Entwicklungs- undhumanitärer Hilfe ausgerichtet. Im Mittelpunkt der diesjährigenVeranstaltung stand die Prävention von sexuellem Missbrauch undsexueller Ausbeutung bei Auslandshilfeprogrammen. Teilnehmer von rund100 USAID-Umsetzern diskutierten auf Basis von ans OIG gemeldetenFällen über allgemeine Situationen, in denen es zu sexuellerAusbeutung und sexuellem Missbrauch kommen kann, und wie dem entgegenzu wirken ist."Sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch sind ein Verrat angenau den Menschen, die von der Hilfe profitieren sollen, und diesverlangt unsere sofortige und dauerhafte Aufmerksamkeit", erklärteUSAID Inspector General Ann Calvaresi Barr. "Der diesjährigeSchwerpunkt auf Prävention von sexueller Ausbeutung und sexuellemMissbrauch spiegelt die Verpflichtung des OIG wider, dafür zu sorgen,dass die USAID und ihre Umsetzer die Sicherheit und würdigeBehandlung aller Begünstigten der Programme fördern undsicherstellen. Die Organisationen, die an der heutigen Veranstaltungteilnehmen, stehen weltweit an vorderster Front der von den USAfinanzierten Entwicklungs- und humanitären Hilfsprogramme. Sie sind,wie USAID auch, dafür verantwortlich, Betrug und Missbrauch zuverhindern, frühzeitig zu erkennen und Anschuldigungen unverzüglichund ordnungsgemäß zu melden".In seiner Funktion als Aufsichtsstelle für die humanitärenHilfsprogramme hat das OIG erhebliche Schwachpunkte im Zusammenhangmit der Prävention und der Aufdeckung von sexuellem Missbrauch undsexueller Ausbeutung identifiziert. Das OIG informierte daraufhin dieUSAID dementsprechend über Schwachstellen in den Meldepflichten undleistete Beiträge in branchenweiten Diskussionen, darunter auch dieAnsprache des Inspector General an die Umsetzer auf dem USAIDAdministrator Forum im März 2018 zur Prävention von sexuellemMissbrauch (USAID Administrator's March 2018 Forum on PreventingSexual Misconduct).Dan Altman, Assistant Inspector General for Investigations, sagteüber den Roundtable, "Das USAID OIG sieht es als wichtige Prioritätan, die Branche bei der proaktiven Weitergabe vonKontrollinformationen zu unterstützen. Diese jährlich stattfindendeVeranstaltung bietet ein exzellentes Forum für Praktiker undErmittler, um zu gewährleisten, dass stets die neuesten Informationenverfügbar sind, um Betrug, Verschwendung und Missbraucheinschließlich sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch zuverhindern. Wir wollen über das Gespräch hinausgehen, und Maßnahmenund sinnvolle Reformen einleiten".Die Roundtable-Teilnehmer erhielten von ExpertengruppenInformationen zur Prävention von sexueller Ausbeutung und sexuellemMissbrauch und diskutierten bewährte Praktiken, wie mitentsprechenden Anschuldigungen in diesem Feld umzugehen ist. Diesumfasste auch Erwartungen an eine zeitnahe Meldung, undHerausforderungen bei der Untersuchung zu Vorwürfen von sexuellerAusbeutung und sexuellem Missbrauch in oft schwierigenTätigkeitsumfeldern. Sonderbevollmächtigte des USAID OIGpräsentierten außerdem die Erfahrungen aus OIG-Untersuchungen undFallstudien. Die Informationen aus der Veranstaltung werdenverwendet, um das Handbuch des OIG zu Betrugsprävention undCompliance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520346-1&h=3309109707&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520346-1%26h%3D1399791188%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foig.usaid.gov%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252F2018-10%252FOIG-Fraud-Prevention-and-Compliance-Handbook-103018.pdf%26a%3DOIG%2527s%2BFraud%2BPrevention%2Band%2BCompliance%2BHandbook&a=Handbuch+des+OIG+zu+Betrugspr%C3%A4vention+und+Compliance) zu aktualisieren, das als Ressource für dieUmsetzer von Auslandshilfeprogrammen dient.Das USAID OIG hat sich auf kritische Probleme in US-finanziertenhumanitären Hilfsprogrammen konzentriert, einschließlich Betrug inder Beschaffungskette und Korruption, Abzweigung bzw. Umleitung vonHilfsmitteln und verschleierte materielle Unterstützung vonterroristischen Vereinigungen. Die diesjährige Veranstaltung wurdevom OIG in Zusammenarbeit mit Humentum präsentiert und unterstütztedie Teilnehmer bei der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung,Aufdeckung, Meldung und Behebung von schwerwiegendem Fehlverhalten ininternationalen Entwicklungs- und humanitären Hilfsprogrammen.Zusätzliche Roundtable-Sitzungen befassten sich mit den ThemenTrends und Risiken im Bereich Betrug, Schwachstellen inbargeldbasierten Transferprogrammen, materielleTerrorismusunterstützung, Überwachung durch Dritte, öffentlicheKorruption in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten undErwartungen hinsichtlich der Meldung von Betrug. Der Roundtableversammelte rund 225 Vertreter von über 100Nichtregierungsorganisationen und USAID-Auftragnehmern. Zu denDiskussionsteilnehmern aus den Reihen des USAID OIG zählten SpecialAgents, Analysten und Juristen. Beamte der USAID waren ebenfallsbeteiligt, darunter Vertreter der Administrator's Action Alliance forPreventing Sexual Misconduct.USAID-Mitarbeiter, Auftragnehmer, Zuwendungsempfänger undBegünstigte können vermutete Fälle von Betrug, Verschwendung oderMissbrauch über die öffentlich zugängliche Website des USAID OIG oderüber die untenstehend aufgeführten Kontaktmöglichkeiten melden:Telefon Postalisch E-Mail1 (800) U.S. Agency ig.hotline@usaid.gov230-6539 foroder International(202) Development712-1023 Office ofInspectorGeneral P.O.Box 657Washington,D.C.,20044-0657USAAufgabe des USAID OIG ist die Sicherung und Stärkung derUS-Auslandshilfe durch zeitnahe, zielgerichtete und wirksameAufsicht, einschließlich Untersuchungen und Audits. Das OIG ist zudemfür die Beaufsichtigung der Millennium Challenge Corporation, derU.S. African Development Foundation, der Inter-American Foundationund der Overseas Private Investment Corporation zuständig.Pressekontakt:202-712-1150http://oig.usaid.govOriginal-Content von: USAID OIG, übermittelt durch news aktuell