URA: Heikles Investment oder sichere Bank?

Per 25.07.2018 wird für die Aktie URA am Heimatmarkt London der Kurs von 0,425 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kohle & Brennstoffe".Nach einem bewährten Schema haben wir URA auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber URA. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält URA daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält URA von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Weiterlesen...