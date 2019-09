UPS investiert in Grossbritannien in modernste Antriebstechnologien für geringe CO2-Emissionen

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Birmingham & Southampton (ots) -- In Großbritannien können Städte außerhalb der Reichweite vonreinen Elektrofahrzeugen jetzt von einer saubereren und leiserenUPS-Flotte mit neuer Hybridtechnologie profitieren- Innovative Neufahrzeuge erhöhen die Reichweite um das Vierfache,um innerstädtische Distributionszentren mit Außenlagern zuverbinden- Die in Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen TEVVAentwickelte fortschrittliche Technologie ermöglicht esFahrzeugen, beim Eintritt in Stadtgebiete und Umweltzonenautomatisch auf emissionsfreien Strom umzuschaltenUPS hat heute eine neue Reihe von Elektrofahrzeugen (RangeExtended Electric Vehicles, abgekürzt: REEVs) für seine Flotteneingeführt, die Birmingham und Southampton, Großbritannien, bedienen.Damit wird die in der Logistikbranche problematischeReichweitenbeschränkung reiner Elektrofahrzeuge effektiv überwunden."Dies ist ein großer Durchbruch für unseren kontinuierlichenEinsatz von Elektrofahrzeugen in Großbritannien - und für dieGemeinden, in denen wir tätig sind", sagt Luke Wake, DirectorAutomotive Engineering & Advanced Technology bei UPS International."Der Reichweitensprung von 100km auf 400km ist das Ergebnis derjüngsten Zusammenarbeit von UPS mit TEVVA. Wir können unsere Kundenmit emissionsärmeren, alternativ betriebenen Fahrzeugen an Ortenbedienen, die außerhalb der Reichweite vorhandener reinerElektrofahrzeuge in dieser Gewichtsklasse liegen.Seit 2009 hat UPS weltweit mehr als 1 Milliarde US-Dollar inFahrzeuge und Tankstellen mit alternativen Kraftstoffen undmodernster Technologie investiert. Nachrichten wie diese bringenjedoch die Entwicklung unseres rollenden Labors auf den Punkt. Jetztkönnen Sie auf den Straßen von Birmingham und Southampton tatsächlichsolche Fortschritte beobachten."Die neuen REEVs arbeiten mit bahnbrechenderHybrid-Elektrofahrzeugtechnologie, die die Streckenreichweite erhöhtund gleichzeitig die Ladekapazität traditioneller Dieselfahrzeugederselben Gewichtsklasse beibehält."Auf Nutzfahrzeuge entfallen 27% des verkehrsbedingten CO2 und 5%der gesamten Treibhausgasemissionen auf Europas Straßen. LautEU-Gesetzgebung muss dies bis 2025 um 15% und bis 2030 um 30% und inGroßbritannien bis 2050 auf netto null gesenkt werden", sagt RichardLidstone-Scott, kaufmännischer Direktor von TEVVA Motors Ltd. DieElektrifizierung des mittelschweren Lkw-Sektors ist unvermeidlich,dennoch sind sich viele Unternehmen und OEMs immer noch unschlüssigdarüber, wie und wann dies geschehen soll. Bei TEVVA verfügen wirbereits über praxiserprobte Technologien, die Unternehmen wie UPSdabei helfen, die Emissionen auf nahezu Null zu senken, ohne ihrGeschäft zu beeinträchtigen und dabei weiterhin volle Nutzlasten zubefördern. Darüber hinaus arbeiten wir bereits an neuen Technologien,um unsere Lösung noch effizienter zu gestalten."Die REEVs verwenden Geofencing-Technologie, um automatisch in denrein elektrischen Modus umzuschalten, wenn eine vorgegebene Grenzeerreicht wird, z. B. bevor eine städtische Umgebung oder eineUmweltzone befahren wird. Dieselbe Technologie ermöglicht es demFahrzeug, auf den integrierten Range Extender umzusteigen, bei demein wesentlich kleinerer und effizienter Dieselmotor zum Aufladen derBatterie verwendet wird, z. B. auf der Autobahn, die benachbarteStädte miteinander verbindet, oder um eine Rückfahrt zum UPS-Depot zuunternehmen.Die Fahrzeuge wurden in Zusammenarbeit mit dem britischenElektrofahrzeugspezialisten TEVVA entwickelt und vom Amt füremissionsarme Fahrzeuge (Office for Low Emission Vehicles (OLEV))sowie Innovate UK finanziert. Sie sind Teil der Strategie von UPS imRahmen des "rollenden Labors" zur Entwicklung einer Vielzahl vonFahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen. Dabei werdenkontinuierliche Bewertungen und Experimente durchgeführt, umsicherzustellen, dass das Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck mitLösungen reduziert, die für die jeweilige Umgebung am besten geeignetsind.Die neuen Fahrzeuge lösen ein Problem, mit dem viele Unternehmenkonfrontiert sind, die in Städten wie Birmingham und Southamptontätig sind, wo sich Lagerhäuser und Depots häufig weiter vomStadtzentrum entfernt befinden. Die aktuelle Generation von7,5-Tonnen-Elektrofahrzeugen hat eine durchschnittliche Reichweitevon 100km, was häufig nicht weit genug ist, um städtischeAbladestellen zu erreichen. Stattdessen können die REEV einedurchschnittliche kombinierte Reichweite von 400km zurücklegen undgleichzeitig sicherstellen, dass sie auf ihren Strecken in denstädtischen Gebieten keine Emissionen verursachen.Mit einem Fassungsvermögen von 23m³ gewährleisten die REEVs auchdie betriebliche Effizienz von Paketzustellfahrzeugen mit hohemVolumen. Dies vermeidet die Notwendigkeit einer größeren Anzahl vonElektrofahrzeugen mit kleinerer Kapazität, die die gleiche Anzahl vonPaketen transportieren, was wiederum die Überlastung der Straßenverringert.Hinweise an die Redaktion:- Die maßgeschneiderte REEV-Lösung besteht aus einemleistungsstarken elektrischen Antriebsstrang mit einer serienmäßigenHybridkombination, bei der ein deutlich kleinerer und effizienterDieselmotor zum Einsatz kommt, der bei Bedarf zusätzliche Reichweitebietet. Die Fahrzeuge sind mit einem 150-kW-Elektromotorausgestattet, der ein elektronisch begrenztes Drehmoment von bis zu2000 Nm liefert. Der Antriebsstrang wird von einem Lithium-Ionen-Akkumit 74 kWh Leistung unterstützt, der eine EV-Reichweite von über 100km bietet.- UPS verfügt über eine lange Historie im Zusammenhang mitElektrofahrzeugen. Sie wurden erstmals in den 1930er Jahren in denUSA in den Fuhrpark aufgenommen und 2001 wieder mit modernenElektrofahrzeugen eingeführt. Derzeit verfügt UPS über mehr als10.000 Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen, einschließlichElektrofahrzeugen und E-Assist Zyklen, welche weltweit im Einsatzsind. UPS gab 2018 bekannt, daß mit dem britischenTechnologieunternehmen ARRIVAL zusammenarbeitet, um eine hochmodernePilotflotte von 35 Elektrofahrzeugen zu entwickeln, die in London undParis getestet werden sollen. Und im Dezember 2017 bestellte UPS 125neue vollelektrische Sattelzugmaschinen, die von Tesla gebaut werdensollen, der bislang größten Vorbestellung.- Seit 2009 hat UPS weltweit mehr als 1 Milliarde US-Dollar inFahrzeuge und Tankstellen mit alternativen Kraftstoffen undmodernster Technologie investiert. Und im Jahr 2016, ein volles Jahrfrüher als erwartet, erreichte UPS das selbst gesteckte Ziel, mitseiner Flotte von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen undfortschrittlicher Technologie eine Milliarde Meilen (1,6 Milliardenkm) zurückzulegen.Über UPSUPS (United Parcel Service of America, Inc.) ist ein weltweitführendes US-amerikanisches Logistikunternehmen und bietet einebreite Palette von Lösungen, darunter den Transport von Paketen undFrachtgut. Das Unternehmen erleichtert den internationalen Handelunter Einsatz fortschrittlichster Technologien für ein effizienteresManagement der Geschäftswelt. UPS hat seinen Hauptsitz in Atlanta,USA, und bedient mehr als 220 Länder und Gebiete weltweit.www.ups.com | www.pressroom.ups.com | www.longitudes.ups.comÜber Tevva Motors Ltd.:Tevva Motors Ltd wurde 2013 gegründet, um weltweit führend beielektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen zu werden. Tevva ist bestrebt,die Reichweite, Nutzlast und Kosteneffizienz des Marktes fürBack-to-Base-Lieferflotten zu verbessern, der sich ideal fürElektrofahrzeuge eignet. Angesichts laufender Änderungen derVorschriften für saubere Luft war es für Flotten noch nie so wichtig,emissionsfrei zu sein. Der Ansatz von Tevva im Bereich derPräzisionstechnik hat dazu beigetragen, eine Reihe innovativereTruck-Technologien zu entwickeln, mit denen sich dieSchadstoffemissionen zusammen auf null oder fast null reduzieren,Betriebskosten des Fahrzeugs um mindestens die Hälfte senken undReichweitenängste beseitigen lassen. www.tevva.com | info@tevva.comPassendes Bildmaterial zu dieser Meldung bekommen Sie von:EdelmanUPSUKPress@edelman.com+44 203 047 2057Lena Siepinfo@lena-siep.com+49 151 65487949Original-Content von: TEVVA Motors Ltd., übermittelt durch news aktuell