UPS erweitert Express-Portfolio in Deutschland (FOTO)

Neuss (ots) -UPS (NYSE:UPS) führt ab sofort eine weitere Express-Service-Optioninnerhalb Deutschlands ein, bei der die Zustellung bis zum Ende desnächsten Arbeitstages erfolgt. Damit bietet UPS seinen Kunden inDeutschland insgesamt vier Express-Optionen für eine bundesweiteZustellung am nächsten Werktag an:- Mit UPS Express Plus® werden Pakete bis 9:00 Uhr zugestellt,- mit UPS Express® bis 10:30 Uhr,- mit UPS Express 12:00[TM] bis 12:00 Uhr,- mit UPS Express Saver® erfolgt eine Zustellung bis zum Ende desArbeitstages.Alle genannten Express-Optionen haben eine Geld-zurück-Garantieauf die Versandtarife für die jeweilige planmäßige Zustellung (siehewww.ups.com/de). Deutschland ist der bisher einzige Markt, in dem UPSnun vier nationale Express-Optionen anbietet."Mit der Erweiterung unseres Express-Portfolios nutzen wir dieZuverlässigkeit unseres Netzwerkes, um unseren Kunden mehrWahlmöglichkeiten anzubieten", so Thomas Zeller, Marketing DirektorUPS Deutschland. "Mit unserem breiten Service-Portfolio können Kundenihre Versand-Logistik aus einer Hand abdecken - sei es nationaleroder internationaler, Standard- oder Express-Versand."Gerade für Konsumenten ist eine Zustellung bis zum Ende desnächsten Werktages oft attraktiv, wenn sie ein Produkt schnellerhalten wollen, aber eine Zustellung bis 12 Uhr oder früher nichtnotwendig ist. Auch die Express-Sendungen können direkt an einen UPSAccess Point[TM] Standort geschickt oder vom Empfänger bei Bedarfdorthin umgeleitet werden. Sollte der Empfänger beim Zustellversuchnicht anzutreffen sein, ist eine Abholung der Sendung im UPS AccessPoint[TM] in der Regel noch am selben Tag möglich. Dadurch erhält derEmpfänger auch in diesem Fall seine Express-Sendung einen Werktagnach dem Versand der Ware.Die Option einer Zustellung bis zum Ende des nächsten Arbeitstagesist für den Geschäftskundenbereich ebenfalls interessant, etwa umLagerbestände schnell und planbar aufzustocken. Zudem schafft zumBeispiel die Kombination der UPS Express-Optionen mit den UPS AccessPoint[TM] Standorten im Geschäftskundenbereich Möglichkeiten,Prozesse zu optimieren, um unter anderem Techniker unterwegszuverlässig mit Ersatzteilen zu versorgen.Über UPSUPS (NYSE: UPS) ist ein weltweit führendes Logistikunternehmen,das umfassende Lösungen für den Paket- und Frachttransport, dieFörderung des internationalen Handels und den Einsatz modernsterTechnologie anbietet, damit die Geschäftswelt effizienter arbeitenkann. UPS hat seinen Hauptsitz in Atlanta, USA, und bietet seineDienstleistungen in über 220 Ländern und Gebieten an. WeitereInformationen zum Unternehmen gibt es unter ups.com oderpressroom.ups.com, den Unternehmensblog finden Sie unterlongitudes.ups.com. Um direkt auf UPS Nachrichten zuzugreifen, folgenSie @UPS_News auf Twitter.Pressekontakt:Holger Ostwald02131 947 2625holgerostwald@ups.comOriginal-Content von: UPS United Parcel Service, übermittelt durch news aktuell