UPS: Kampf gegen COVOD-19!

Hilfsgüter für die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen werden landesweit an mehr als 600 Orte geliefert, nachdem der Einsatzleiter der Operation Warp Speed ihre Freigabe am Mittwoch aus den Verteilungszentren angeordnet hat. “Ich habe bereits die Erlaubnis erteilt, Spritzen und Nadeln, Alkoholtupfer und Verdünnungsmittel – die zur Unterstützung des Impfstoffs von Pfizer benötigt werden – zu verteilen”, sagte der General der U.S. Army, Gus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >