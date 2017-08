UPS Integrad begrüßt Sebastian Vettel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Köln (ots) -Das UPS (NYSE: UPS) Integrad Trainingscenter für Zusteller in Kölnbegrüßte heute den Scuderia Ferrari Fahrer Sebastian Vettel, der dasTrainingslager auf dem Weg zu den Spa-Francorchamps in Belgien fürdie 12. Runde der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft besuchte.Frank Sportolari, Deutschlandchef von UPS, begrüßte Vettel, der indiesem Jahr vier Rennen gewonnen hat. Im Rahmen seines Besuches trafder Rennfahrer UPS Mitarbeiter und Kunden und erörterte dieWichtigkeit von Trainings für eine kontinuierliche Verbesserung.Vettel probierte während seines Aufenthalts selbst eine der UPSSchulungsübungen des anspruchsvollen Trainingsprogrammes, dem sichauch UPS Mitarbeiter unterziehen müssen. So stellt derLogistikdienstleister sicher, dass die Mitarbeiter denbestmöglichsten Kunden-Service lernen."Es war eine Ehre, Sebastian in dieser Einrichtung zu begrüßen,die für UPS einzigartig ist. Ich denke, dass Sicherheitstraining,Praxis und Entwicklung Werte sind, die sowohl für UPS als auch fürScuderia Ferrari von enormer Wichtigkeit sind", so Sportolari."Integrad ist eine Anlage, auf die wir sehr stolz sind", sagteThomas Scholz, Leiter UPS Integrad Köln. "Wir sind bestrebt, unsereKundenerfahrung kontinuierlich zu verbessern und durch diesesengagierte, praxisnahe Trainingsprogramm können wir unsere Fahrer inden höchstmöglichen Standards unterrichten."Es gibt weltweit zehn UPS Integrad Trainingscenter, die mitHigh-Tech-Trainingsmethoden der nächsten Generation, basierend aufder Philosophie "teach me, show me, let me", arbeiten. Hierdurch kannden Mitarbeitern ein sehr engagiertes Programm angeboten werden, daUPS stetig bemüht ist, einen sicheren und besonderen Kundenservice zugewährleisten.UPS ist offizieller Logistik- und Versandsponsor der ScuderiaFerrari und bietet neben Insights auch logistische Unterstützung fürdie Marke Ferrari.Pressekontakt:Holger Ostwald+49 2131 947 2625holgerostwald@ups.comOriginal-Content von: UPS United Parcel Service, übermittelt durch news aktuell