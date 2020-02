UPS Aktie: Waymo fährt für UPS!

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

In einem ersten Versuch fahren demnächst die selbstfahrenden Autos von Waymo Pakete für den Paketdienstleister UPS aus. Die Google-Schwester kooperiert dazu mit UPS in der Metropolregion Phoenix in Arizona (USA). Die selbstfahrenden Autos sollen Pakete von UPS-Shops in der Region abholen und dann in ein nahes Verteilzentrum fahren.

Auslieferung weiterhin von Menschenhand!

