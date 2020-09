UPS Aktie: Ein Phänomen!

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Die Dividenden-Historie von UPS ist durchaus ein Phänomen. So hat das Unternehmen laut eigenen Angaben seine Dividendenzahlungen seit rund einem halben Jahrhundert stabil gelassen oder erhöht. Das sei ein Kennzeichen der eigenen finanziellen Stärke („hallmark of financial strength“), so UPS dazu sinngemäß. Man habe sich durchaus nachhaltig dem „Shareholder Value“ verschrieben, hieß es dazu von UPS weiter. Und in der Tat: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung