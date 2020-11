UPS Aktie: Laufzeiten bei der Zustellung am Boden verkürzt!

UPS Inc. (NYSE:UPS) hat die Laufzeiten für Millionen von Paketen, die sich im Rahmen seines Kerngeschäfts der US-Bodenzustellung bewegen, um einen Werktag verkürzt – eine der konsequentesten Serviceverbesserungen, die der Transport- und Logistikgigant seit Jahren umgesetzt hat. Die Initiative, Fastest Ground Ever, wurde in der ersten Novemberwoche gestartet. Von der Änderung sind alle Transportlängen betroffen. Einem UPS-Sprecher zufolge wurden jedoch 63 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung