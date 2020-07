UPS Aktie: Blick auf die Q2 2020 Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Hier der Blick auf die neuen Zahlen von United Parcel Service (kurz „UPS”). Für das 2. Quartal 2020 meldete UPS Umsätze von 20,5 Mrd. Dollar – was ein Plus von 13,4% gegenüber dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals bedeutet. Der operative Gewinn lag bei 2,2 Mrd. Dollar. Bereinigt lag der operative Gewinn bei 2,3 Mrd. Dollar, was ein Plus von 7,4% gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



