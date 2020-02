UPM-Kymmene: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "UPM Kymmene":

Der UPM-Kymmene-Kurs wird am 01.02.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse Helsinki mit 28.53 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Papierprodukte".

Wie UPM-Kymmene derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für UPM-Kymmene in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für UPM-Kymmene haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. UPM-Kymmene bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die UPM-Kymmene-Aktie: der Wert beträgt aktuell 59,56. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist UPM-Kymmene auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,48). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu UPM-Kymmene damit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,42 Prozent liegt UPM-Kymmene 1,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,68. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.