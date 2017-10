UPM-Kymmene: Operative Ergebnis deutlich erhöht!

Liebe Leser,

die Geschäfte bei UPM entwickelten sich auch im 2. Quartal gut. Nach der soliden Entwicklung im 1. Quartal hat der Umsatz von Januar bis Juni um 1,1% auf 4,95 Mrd € zugelegt. Das operative Ergebnis hat sich deutlich um 7,8 auf 581 Mio € erhöht. Vor allem höhere Auslieferungsmengen und Preiserhöhungen haben zu den Verbesserungen beigetragen. Unterm Strich verdiente UPM mit 444 Mio € knapp 4,5% mehr. Der Cashflow lag, trotz eines saisonal bedingten Anstiegs des Betriebskapitals, mit 665 Mio € nur 14% unter dem Vorjahreswert.

Stürmisches Wachstum darf man allerdings weder beim Kurs noch bei der Dividende erwarten

UPM Biorefining profitierte von höheren Zellstoffpreisen, einer starken Nachfrage sowie einer verbesserten operativen Leistung. Die Rentabilität erhöhte sich trotz der Abschaltung zwecks Wartungsarbeiten der Zellstofffabrik UPM Pietarsaari. Die Sparten Raflatac und Plywood verzeichneten ein solides Umsatzwachstum bei hoher Profitabilität. Die Sparte Papier erzielte ein hervorragendes Ergebnis. Dank der neuen Spezialpapier-Maschine ist das Release Liner-Geschäft kräftig gewachsen.

Um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren hat UPM seine Wasserkraftwerke Steyrermühl an die Energie AG, einem Energieversorgungs- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Österreich, verkauft. UPM hat beim Umbau bemerkenswerte Fortschritte gemacht, und wir rechnen damit, dass sich diese positive Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. Stürmisches Wachstum darf man allerdings weder beim Kurs noch bei der Dividende erwarten. Im besten Fall wächst beides langsam und stetig.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.