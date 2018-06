UPM Kymmene Aktie: Der Trend wird immer stärker – ein Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "UPM Kymmene":

Die Aktie von UPM Kymmene ist in den zurückliegenden Handelssitzungen wie an dieser Stelle bereits erwartet sehr stark gewesen und bestätigt den Aufwärtstrend, in dem sich das Papier zuletzt seit Monaten befand. Denn die Aktei klettert zumindest seit Jahresbeginn bereits wie an einer Perle gezogen nach oben und konnte dabei fast ohne Widerstände und Unterstützungen neue Rekorde erreichen. Der Wert hat ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.