UPM Kymmene Aktie: Auf dem glatten Durchmarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "UPM Kymmene":

UPM Kymmene ist in den vergangenen Tagen weiter geklettert. Das Papier des finnischen Unternehmens ist in einem erstklassigen und wahrscheinlich nicht schnell zu stoppenden Aufwärtsmarsch, meinen die Analysten und verweisen auf den Umstand, dass die Kurse entlang einer Aufwärtstrendgeraden nach oben marschieren, die derzeit auch als Unterstützung gelten würde. Dabei sollten die Kurse bei einem Rücksetzer zumindest in Höhe von 30 ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.