UPLTV veröffentlicht neuen Bericht mit Monatsdaten zur weltweiten Werbemonetarisierung auf dem Markt für mobile Spiele

Schanghai (ots/PRNewswire) - UPLTV (www.upltv.com), Spezialist fürAnzeigenvermittlung im mobilen Spielesektor, hat seinen Bericht fürFebruar 2018 zur weltweiten Werbemonetarisierung auf dem Markt fürmobile Spiele herausgegeben. Der Bericht stützt sich auf dieDatenerhebung aus über 30 Millionen Anzeigenaufrufen auf iOS- undAndroid-Geräten. Anzeigenaufrufe sind nach Casual-, Match-Three- undCasino-Games klassifiziert. Für jede Kategorie wurden eTKP-Kennzahlen(eTKP=effektiver Tausender-Kontaktpreis) zur Werbemonetarisierungerhoben und Statistiken auf Grundlage von zehn geografischenSchlüsselregionen erzeugt: Nordamerika, Lateinamerika, West- undOsteuropa, Japan, Korea, Region Hongkong/Macao/Taiwan, Südostasien,Australien und Naher Osten. Der Bericht enthält aussagekräftigeVergleichsdaten für Game-Entwickler, die in diesen Ländern investierthaben oder Investitionen planen.Den vollständigen Bericht finden Sie unter:https://www.upltv.com/reportINFORMATIONEN ZU UPLTVUPLTV ist ein globales Internet-Unternehmen, das 2017 vomseriellen Unternehmer Brian Xie mit Blick auf Globalisierungstrendsgegründet wurde. Zu Xies früheren Unternehmungen zählen Holaverse,das in nur neun Monaten 390 Millionen Nutzer aus aller Welt erreichteund einen neuen Rekord für chinesische Unternehmen aufAuslandsmärkten aufstellte, sowie Avid.ly, das nur etwas mehr als einJahr brauchte, um sich als größter Export-Publisher vonCasual-Gaming-Spielen in China zu etablieren. UPLTV besteht seitApril 2017 und hat seinen Hauptsitz in Schanghai mit weiterenNiederlassungen in London, Singapur und Seoul. UPLTV ist auf dieintelligente Anzeigenvermittlung spezialisiert und beschäftigt einerfahrenes F&E-Team, das sich seit Jahren mit Produktentwicklung,Optimierung des mobilen Werbegeschäfts sowie Werbemonetarisierungbeschäftigt. UPLTVs SDK aggregiert mehr als 20 der weltweit führendenWerbeplattformen. Mittels fortschrittlicher Algorithmen zurOptimierung der Werbelogik und intelligenten, individualisiertenLösungen ist UPLTV in der Lage, im Vergleich zu anderen weltweitenMarktteilnehmern die Werbeeinnahmen um mindestens 20 % zu steigern.UPLTV nutzt Googles TensorFlow-Framework und analysiert mittels LSTMdas In-Game-Verhalten, Interaktionen, In-App-Käufe und dieWerbeakzeptanz. Anhand der Daten, die das Feedback der Spielertesten, und durch Prognose der Verbleibquote für 7 bzw. 14 Tageoptimiert UPLTV die Dauer und Häufigkeit der Werbeanzeige undmaximiert den Lifetime Value (LTV) des Spielers. Dabei werdenKonfidenzgrenzen von über 95 % erreicht. Die Plattform fürintelligente Anzeigenvermittlung soll höhere Verbleibquoten und einausgewogenes Verhältnis zwischen Umsatz und Benutzererlebnisermöglichen. UPLTV arbeitet derzeit mit mehr als 300 Game-Entwicklernund -Publishern im In- und Ausland zusammen. Täglich erwirtschaftendie Partner mit über 30 Millionen Anzeigen höhere Umsätze.Pressekontakt:Henry Zhang, 86 17717934775Original-Content von: UPLTV, übermittelt durch news aktuell