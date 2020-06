UPFIELD kündigt Investition von 50 Mio. EUR in die Zukunft pflanzenbasierter Lebensmittel an

Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Upfield, führender Hersteller von pflanzlichen Margarinen, Brotaufstrichen und Käsen, hat seine Absicht bekanntgegeben, ein topmodernes neues Upfield Food Science Centre im niederländischen Wageningen zu eröffnen.- Mit der Ankündigung beweist Upfield deutlich die stetige Verpflichtung des Unternehmens zur Entwicklung innovativer Lebensmittel, die hervorragend schmecken und aus Pflanzen hergestellt werden, und von nachhaltigen Verpackungslösungen.- Außerdem plant Upfield die Eröffnung einer neuen Weltzentrale (Global Headquarters) in Amsterdam.Upfield Group, weltweit führender Hersteller von pflanzlichen Margarinen, Brotaufstrichen und Käsen, gab heute die Absicht des Unternehmens bekannt, 50 Mio. EUR in ein topmodernes Upfield Food Science Centre in Wageningen, Niederlande, zu investieren. Gemäß den Plänen, die dem lokalen Betriebsrat vorgelegt wurden, beweist das Unternehmen mit der Absicht, das Forschungszentrum vor Ende 2021 zu eröffnen, nicht nur deutlich seine Treue gegenüber den Niederlanden, sondern auch seine Verpflichtung zur Entwicklung von pflanzlichen Lebensmitteln, die hervorragend schmecken, und zu nachhaltigen Verpackungslösungen.Wageningen gilt mittlerweile als das Silicon Valley der Lebensmittelindustrie und als internationaler Spitzenstandort für Lebensmittelinnovationen. Die Entscheidung für Wageningen als Standort für das neue Upfield Food Science Centre wird es dem Unternehmen ermöglichen, von den Vorteilen der Umgebung zu profitieren, einschließlich der Nähe zur Wageningen University & Research (WUR), welche als weltweit führende Universität auf dem Gebiet der Agrar-Lebensmittelerzeugung gilt und als Zentrum für ein führendes Agri-Food-Ökosystem dient.Konzernchef David Haines kommentierte die Investition: "Die Ankündigung heute beweist unsere Verpflichtung zu ambitionierter, bahnbrechender Forschung und Entwicklung. Wir haben gute Erfolge vorzuweisen. Seit der Gründung von Upfield vor weniger als zwei Jahren haben wir bereits neue, in der Branche führende pflanzenbasierte Käse-, Sahne- und Butterprodukte auf den Markt gebracht. Das neue Upfield Food Science Centre wird es uns ermöglichen, unsere ehrgeizige Agenda schneller voran zu treiben und noch mehr Optionen zu entwickeln, damit die Verbraucher hervorragend schmeckende, natürliche pflanzenbasierte Lebensmittel verzehren können, die nicht nur gut für ihre Gesundheit, sondern auch gut für den Planeten sind. Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der pflanzenbasierten Ernährung versprechen wir uns von dieser Investition sehr viel für die Zukunft der Kategorie."John Verbakel, Vorstand für Forschung und Entwicklung , ergänzte: "Die Investition in das neue Upfield Food Science Centre wird uns den Zugang zu modernster Ausrüstung, Technologie und einem inspirierenden und kreativen Netzwerk aus Menschen und Unternehmen ermöglichen. Dadurch können wir bei der Innovation natürlicher, pflanzenbasierter Lebensmittel in ganz neue Dimensionen vordringen. Es ist aufregend, zu einem Unternehmen zu gehören, das sich zu einer so umfangreichen Investition verpflichtet hat und dadurch die Bedeutung der Lebensmittelforschung und der pflanzenbasierten Lebensmittel anerkennt."Upfield, das bereits eine Zentrale in Amsterdam betrieb, hat sich außerdem zur Eröffnung einer neuen Weltzentrale (Global Headquarters) bis zum Ende 2021 verpflichtet. In der neu errichteten Weltzentrale werden Mitarbeiter unter einem Dach vereint, die derzeit teils in Rotterdam, teils in Amsterdam tätig sind. Durch die Maßnahme wird die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern gefördert, die gegenwärtig an verschiedenen Standorten tätig sind. Außerdem entsteht dadurch eine Arbeitsumgebung, die Zweck und Mission von Upfield, eine bessere pflanzenbasierte Zukunft zu schaffen, widerspiegelt.Die Pläne für das neue Upfield Food Science Centre und für die Weltzentrale wurden heute dem niederländischen Betriebsrat vorgelegt und der Anhörungsprozess wurde damit eingeleitet.HINWEISE FÜR DIE REDAKTIONINFORMATIONEN ZU UPFIELDBei Upfield machen wir Menschen gesünder und glücklicher mit schmackhaften, pflanzenbasierten Lebensmittelerzeugnissen, die besser für den Planeten sind. Als globales pflanzenbasiertes Unternehmen ist Upfield der führende Erzeuger von pflanzenbasierten Brotaufstrichen und Käsen mit über 100 Marken, darunter namhafte Marken wie Flora, Rama, Blue Band, Proactiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock und Violife. Unsere Zentrale befindet sich in Amsterdam. Wir verkaufen unsere Produkte in über 95 Ländern und betreiben 17 Produktionsstandorte weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 4 100 Mitarbeiter. Seit 1871 sind wir in der Kategorie der Brotaufstriche führend und verfügen dadurch über unübertroffene Erfahrung, Know-how und Inspiration. In diesem neuen Zeitalter wollen wir unsere führende Rolle fortsetzen. Unser Schwerpunkt richtet sich auf die Lieferung gesünderer Produkte in Spitzenqualität, die hervorragend schmecken und die zu unserer Mission beitragen, eine "bessere pflanzenbasierte Zukunft" zu schaffen. Weitere Informationen dazu auf unserer Website unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2825222-1&h=2744871212&u=http%3A%2F%2Fwww.upfield.com%2F&a=www.Upfield.com .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1178431/Upfield_wine_platter.jpg (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825222-1&h=3414866077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825222-1%26h%3D2128182778%26u%3Dhttps%3A%2F% 2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1178431%2FUpfield_wine_platter.jpg%26a%3Dhttps%3A %2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1178431%2FUpfield_wine_platter.jpg&a=https%3A %2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1178431%2FUpfield_wine_platter.jpg) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1178432/Upfield_Flora.jpg (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2825222-1&h=1031677240&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825222-1%26h%3D3023044223%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.p rnewswire.com%2Fmedia%2F1178432%2FUpfield_Flora.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prne wswire.com%2Fmedia%2F1178432%2FUpfield_Flora.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire. com%2Fmedia%2F1178432%2FUpfield_Flora.jpg) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1012212/Upfield_Logo.jpg (https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2825222-1&h=48113725&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2 F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825222-1%26h%3D3892799915%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prne wswire.com%2Fmedia%2F1012212%2FUpfield_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswi re.com%2Fmedia%2F1012212%2FUpfield_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2 Fmedia%2F1012212%2FUpfield_Logo.jpg)Pressekontakt:Susannah MooreHead of Global Media bei Upfield: Susannah.Moore@upfield.com+447909 686870oder wenden Sie sich an Maarten Spaans in unsererKommunikationsagentur in den Niederlanden: upfield@issuemakers.nlWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139095/4620983OTS: UpfieldOriginal-Content von: Upfield, übermittelt durch news aktuell