UPENDS bringt weltweit erstes antibakterielles Verdampfer-Produkt auf den Markt - den Uppen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - UPENDS, eine Boutique-Marke fürVaporisatoren, die sich in der Entwicklung völlig neuer Verdampfer engagiert,hat am 11. März 2020 das weltweit erste antibakterielle Mundstück für denEinsatz in seinem neuen Verdampfer, den Uppen, auf den Markt gebracht.Beim Uppen, ein tragbares, wieder auffüllbares Pod-System, wird für dasMundstück ein antibakterielles Spezial-Material verwendet, das die Fähigkeit vonBakterien einschränkt, sich zu vermehren, und so für ein sauberes Gefühl beimGebrauch sorgt.Laut den Ergebnissen der vom Unternehmen durchgeführten Tests, erreichte dasMundstück bei drei häufig auftretenden Bakterienarten innerhalb von 24 Stundeneine antibakterielle Wirkung von über 99,9 Prozent. Gleichzeitigt verhindert diezierliche Schutzkappe mit Anti-Loss-Design, dass sich am Mundstück Bakterienoder Schmutz beim täglichen Gebrauch und beim Aufbewahren ablagern.Der Uppen verfügt über die neueste ETCHIP(TM)-Technologie auf Flachs-Basis. DerUppen ist der erste Mund-zu-Lunge-Verdampfer, bei dem ein Metallband (StripCoil) verwendet wird, wodurch das Problem gelöst wird, dass bei ungleichmäßigenBetriebstemperaturen Tröpfchen und Knallgeräusche entstehen."Der Uppen ist für Menschen gemacht, die beides haben wollen: Hygiene und Stil",so Kevin Zor, Product Director von UPENDS. "Wir konzentrieren uns auf jedeEinzelheit beim Gebrauch und wir wollen eine leichtere, angenehmere und perfekteBedienbarkeit erreichen."Der Uppen wird ab Anfang April dieses Jahres rund um den Globus erhältlich sein.Informationen zu UPENDSDas im Jahr 2019 aufgebaute UPENDS-Team wurde aus einem Produktionsteam mit mehrals 10 Jahren Erfahrung bei Herstellung und Verarbeitung und einemEntwicklerteam mit der Fähigkeit, alten Muff loszuwerden und frischen Windmitzubringen, gebildet. Das UPENDS-Team hat den Ehrgeiz, E-Zigaretten das raueImage zu nehmen und den Weg hin zu einer feineren Ausstrahlung zu ebnen. Mit derPhilosophie, Eleganz und Zweckmäßigkeit zu verbinden, will das UPENDS-TeamNutzern ein elegantes und legeres Erlebnis bieten.Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an:Telefon: +86 0755 26687707Mail: info@upends.comWebsite: http://www.upends.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1122595/New_Antibacterial_Vape_Uppen.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142381/4545223OTS: UPENDSOriginal-Content von: UPENDS, übermittelt durch news aktuell