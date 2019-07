Berlin (ots) - Gemeinsames Vermarktungsprodukt von Europas größterNews-App und Deutschlands größter digitaler Plattform für lokaleHandelskommunikation / Saisonale Produktangebote von kaufDA undMeinProspekt auf UPDAY integriert / Gebündelte Reichweite von mehrals 18,5 Millionen Unique Usern im MonatAb sofort können Händler und Hersteller UPDAY, Europas größteNews-App, gemeinsam mit Bonial als Werbefläche für ihre Produktebuchen. Damit haben sie Zugang zu einer gebündelten Reichweite vonmehr als 18,5 Millionen Unique Usern pro Monat. In derBlack-Friday-Woche vom 25. November können sich die Nutzer von Bonialund UPDAY erstmals mit den ausgewählten Highlight-Angeboteninformieren und mit ihrem persönlichen "Shopping Deals" in dieWeihnachtseinkaufsaison starten.Bonial und UPDAY bieten Händlern und Herstellern mit "ShoppingDeals" eine prominente Platzierung ihrer Produkte in der UPDAY-Appsowie auf den Local-Shopping-Plattformen kaufDA und MeinProspekt.Kunden können das gemeinsame Vermarktungsangebot im Rahmen einesshopping-relevanten Ereignisses wie Black Friday, Halloween,Weihnachten oder Silvester buchen. Eine Auswahl an saisonalenHighlight-Angeboten wird dann als "Shopping Deals" sowohl aufDeutschlands größter digitaler Plattform für lokaleHandelskommunikation als auch in Europas größter News-App vermarktet.Mit "Shopping Deals" schaffen Bonial und UPDAY einen wichtigenKontaktpunkt zwischen Handel und potenziellen Käufern: Der Nutzerwird auf die für den Handel wichtigsten Termine der zweitenJahreshälfte aufmerksam gemacht und bekommt entsprechend dazu diesaisonalen Highlight-Angebote ausgespielt.Aneta Nowobilska, Chief Revenue Officer UPDAY: "Dank Bonial undseinen guten Kontakten zu Handelspartnern können wir unseren Nutzernmit 'Shopping Deals' sehr gute Angebote präsentieren. AlsNews-Service wissen wir, was unsere Nutzer interessiert undbegeistert. 80 Prozent unserer Nutzer haben eineüberdurchschnittliche Kaufkraft. 'Shopping Deals' adressieren somiteine für Werbekunden hoch attraktive Zielgruppe, und zwarpersonalisiert und zum optimalen Zeitpunkt."Christoph Eck-Schmidt, Geschäftsführer von Bonial: "Bonial ist mitseinen Marken kaufDA und MeinProspekt die größte digitale Plattformin Deutschland, um sich über Angebote des Einzelhandels zuinformieren. Wir begleiten den Nutzer von der ersten Inspiration biszum tatsächlichen Kauf im lokalen Shop. Genauso individuell wie UPDAYdem User seine Nachrichten ausspielt, so passgenau zugeschnittenbekommt der Nutzer bei Bonial lokale Angebote angezeigt. Für unsereKunden und Nutzer ist die Kooperation mit UPDAY ein großer Gewinn:Wir können jetzt zu ausgewählten saisonalen Highlights mit den'Shopping Deals' bestimmte Produkte sehr aufmerksamkeitsstark mitgebündelter Power optimal vermarkten. Ich freue mich sehr auf dieZusammenarbeit mit UPDAY."Über BonialBonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlagin Europa. Das Unternehmen ist der führende Drive-to-Store MarketingPartner in Deutschland, bietet seit dem Start von kaufDA im Jahr 2008professionelle Lösungen für den stationären Einzelhandel im BereichLocation-based Services und definiert als Innovationstreiber dieZukunft der digitalen Handelskommunikation. Mit über 10 Millionenaktiven Nutzern pro Monat in Deutschland zeigt Bonial wie wichtig esmodernen Konsumenten ist, sich mit dem Smartphone über Angebote desstationären Einzelhandels zu informieren und sich inspirieren zulassen, bevor sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort besuchen. Bonialist mit seinen Marken kaufDA und MeinProspekt das digitaleSchaufenster des Handels, in der dieser seine komplette Angebotsweltzeigen kann. Mehr als 1500 der größten Einzelhändler und Marken inallen Handelssegmenten setzen auf die datengesteuerten, mobilenMarketinglösungen von Bonial, um ihre Angebote und Produkte zubewerben.Über UPDAYUPDAY ist Europas größte News-App, die in 16 europäischen Ländernmit insgesamt mehr als 25 Millionen Nutzern pro Monat präsent ist.UPDAY ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft, die AxelSpringer und Samsung 2015 zur Entwicklung neuer digitalerMedienformate für Nutzer in Europa geschlossen haben. Im März 2016startete UPDAY in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polenvorinstalliert auf den Samsung Galaxy S7 und S7 Edge Smartphones.Mittlerweile ist UPDAY in 16 Ländern auch auf anderen SamsungSmartphone-Modellen (S-Serie, A-Serie, J-Serie) und Geräten (SamsungFamily Hub, Gear S Watches, Smart TV Samsung QLED) verfügbar und hatin sehr kurzer Zeit eine Reichweite von über 25 Millionen Nutzern proMonat erreicht. 